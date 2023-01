Ex Milan, Jesper Blomqvist ha vinto Masterchef VIP in Svezia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Qualche anno fa abbiamo intervistato Jesper Blomqvist, noto al calcio italiano per aver vestito le maglie di Milan e Parma. Successivamente vincitore del treble col Manchester United (Champions League, Premier League e FA Cup nel 1999), lo svedese una volta appese le scarpe al chiodo ha deciso di cambiare strada, aprendo una pizzeria a Stoccolma. Nell'intervista concessa a Tuttomercatoweb disse che fu proprio l'esperienza in Italia a fargli scoprire i piaceri della tavola. Ebbene, Blomqvist ha partecipato all'ultima edizione di Masterchef VIP in Svezia, vincendo. Non si tratta oltretutto del primo successo in uno show televisivo per l'ex trequartista: infatti nel palmarès di Blomqvist vi sono anche "Let's dance", "Master of Masters" e "The whole celebrity-sweden bakes".