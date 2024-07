Ex Milan, Junior Messias: "Sono un perfezionista, consapevole di non aver fatto ancora nulla"

Al lavoro a Moena per preparare l'inizio del nuovo campionato, suda fra le montagne della Val di Fassa Junior Messias, ex rossonero. Intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, il numero 10 del Genoa ha parlato della stagione che sta per iniziare: "Cosa è cambiato? Mi allenato sempre con la squadra, ho iniziato a lavorare già in Brasile sulla spiaggia. Ora siamo in montagna, si fa tanta fatica ma è qualcosa che serve per il resto della stagione. Cosa vedo quando guardo indietro? La consapevolezza di non aver fatto ancora nulla, sono un perfezionista e sto male quando non riesco a fare qualcosa al meglio, cerco di migliorare in ogni allenamento, in ogni partita".

Prosegue: "Poi certo, sento grande orgoglio per il percorso che ho fatto finora. Cosa attendersi dal campionato? Squadra come Milan, Inter, Napoli, Juventus, Atalanta sono superiori a noi. Per il resto tutto si azzera, noi dobbiamo partire con la mentalità di chi si deve prima di tutto salvare e poi solo dopo iniziare a pensare a qualcosa di più. Se non avremo la mentalità giusta faticheremo molto. Il gruppo è forte, abbiamo il vantaggio di essere praticamente gli stessi dell’anno scorso. E poi abbiamo lo stesso allenatore, Gilardino, che conosciamo bene e che ci conosce bene. Sono vantaggi non da poco".