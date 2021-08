Ex Milan, l’Arsenal mette in vendita Pierre-Emerick Aubameyang

L'Arsenal apre alla cessione di Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese, cresciuto nel vivaio del Milan, infatti, non rientra più nei piani tattici dei gunners, il club ha confermato che ascolterà ogni offerta. Al momento però non ci sono società interessate al 32enne, ma l'ex Dortmund potrebbe essere un colpo last minute per chi vuole rinforzare il pacchetto offensivo. A riportarlo è il Times.