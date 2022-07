Ex Milan, Laura Agard torna alla Fiorentina Women's

Fonte: tuttomercatoweb.com

Acquisto in difesa per la Fiorentina Women's, che si assicura, con contratto annuale, Laura Agard. Ecco la nota: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Laura Agard. Francese di L’Union, il difensore classe 1989 torna alla Fiorentina dove aveva giocato dal 2018 al 2020 vincendo la Supercoppa Italiana. In carriera Laura ha vestito le maglie di Tolosa, Montpellier, Rodez, Olympique Lyonnais vincendo un campionato francese, tre coppe di Francia e una Coppa del Mondo per Club. La calciatrice arriva dal Milan dove ha giocato nelle ultime due stagioni e vestirà il nostro viola fino al 30 giugno 2023. BIENVENUE CHEZ TOI LAURA!".