Fassone: "Basta attacchi o il calcio muore se non riparte. Sia un anno franco per il Fair Play"

L'ex amministratore delegato tra le altre di Napoli e Milan, Marco Fassone, ha parlato a Tuttosport del calcio italiano. "Muore se non riparte. Basta attacchi, bisogna aiutare la Lega. Serve ridarle compattezza, come accade negli altri grandi paesi europei". Sul futuro del pallone dice. "Sia un anno franco per il Fair Play e ci siano nuove regole per iscriversi ai campionati. La Serie A? Con 18 squadre e maggior mutualità per la B e per la Lega Pro, ridotte nei numeri".