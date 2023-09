Fassone sul fenomeno Arabia: "Un bene per tutti, l'Europa non diventerà il nuovo Sudamerica"

vedi letture

Marco Fassone, ex dirigente di Napoli, Inter e Milan, ha parlato del fenomeno Arabia Saudita in un'intervista a Tuttosport: "In Europa abbiamo già visto la parabola di Manchester City e Paris Saint-Germain, ovvero club che nei rispettivi campionati non vincevano da tantissimo tempo e, dopo essere stati acquisiti da proprietà-stato mediorientali molto ricche, si sono trasformati in “macchine da calcio” perfette grazie a enormi possibilità di immettere denaro. A Newcastle è successa una cosa simile, lo stupore è piuttosto sul fatto che abbiano fatto così in fretta a riportare la squadra al top. Questo perché gli arabi hanno probabilmente metabolizzato qualche “errore di gioventù” commesso da chi è arrivato prima di loro e per questo, pur immettendo molto denaro, non hanno fatto un mercato di stelle ma preso giocatori funzionali e di prospettiva".

L'Europa può diventare come il Sudamerica, dove brucia la passione ma i campionati sono di passaggio?

Mi sembra uno scenario apocalittico e sbagliato. Al contrario noi, per fortuna, abbiamo trovato un player, che è l’Arabia, che ha deciso di investire parte della sua ricchezza nel sistema calcio, immettendo tanti soldi freschi in un sistema, quello del calcio europeo, che non aveva più grandi margini di crescita, come sottolineato più volte pure da Andrea Agnelli nelle sue tante battaglie. I quindici-sedici grandi club in Europa, compresi quelli italiani, si arricchiranno grazie ai soldi arabi. E questo permetterà loro di migliorare le cose che non funzionano, ad esempio, per quanto riguarda il nostro paese, le infrastrutture. Sempre che non si rifacciano gli errori commessi quando, ai tempi, sono piovuti i soldi dai diritti tv...".

Di fatto quindi non bisogna aver paura dell'Arabia.

«Dal punto di vista sportivo, può darsi che presto la finale del Mondiale per club sia tra un’europea e un club arabo, ma non vedo cosa ci sia di male, ben venga per quella manifestazione. Per quanto riguarda l’immissione di denaro nel nostro calcio ribadisco quanto ho detto: se quei soldi verranno usati bene, aiuteranno tutti".