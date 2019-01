FIGC, Albertini nuovo presidente del Settore tecnico di Coverciano al posto di Rivera

Nuova avventura per Demetrio Albertini che nelle prossime settimane prenderà il posto di un altro ex rossonero, Gianni Rivera, come presidente del Settore tecnico di Coverciano: lo riferisce il Corriere della Sera che spiega che la decisione, presa da Gabriele Gravina, dovrebbe essere ufficializzata il 30 gennaio, durante il prossimo Consiglio federale. Rivera dovrebbe rimanere in Federazione con un nuovo incarico.