Fiorentina, Commisso pronto a confermare Montella: ieri contatto

Questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Vincenzo Montella resterà l'allenatore della Fiorentina. Il quotidiano spiega, infatti, come nella giornata di ieri ci sia stato un contatto telefonico tra il tecnico campano e Rocco Commisso, il quale ha comunicato all'Aeroplanino la sua fiducia per ripartire assieme e costruire una squadra che faccia divertire. Grande importanza, nella decisione del magnate italo-americano (che, come da lui stesso affermato, non ama licenziare), l'hanno avuta le referenze positive sia di Giancarlo Antognoni che dei fratelli Della Valle.