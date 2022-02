Fiorentina, Piatek sul ritorno in Serie A: "Ottima scelta perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene"

Krzysztof Piatek, ex attaccante rossonero ora alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Que Golazo, dove ha parlato anche del suo ritorno in Serie A. Ecco le sue parole: "Credo sia stata un'ottima scelta perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene, mentre in Bundesliga non stava andando allo stesso modo. Sono concentrato sul mio presente che è la Fiorentina e qui voglio far vedere tutte quelle che sono le mie migliori caratteristiche, cercando di fare più gol possibile".