Fuser: "Leao è bravo ma ha bisogno di essere 'bastonato' se vuole diventare un grande"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore rossonero Diego Fuser. Ecco le sue parole:

E ora per l'Inter arriva il derby di Coppa Italia:

"I derby sono sempre partite strane. Il derby ti dà qualche stimolo in più, sulla carta l'Inter è più squadra di un Milan che ha qualche problema di troppo. Vedere prendere un gol come quello contro il Napoli dove un difensore vede solo la palla e non guarda l'attaccante mi fa incavolare. Certi errori in squadre di livello non li accetto".

Vlahovic e Leao in dubbio con Juventus e Milan. Che cosa fare?

"Non lo so. Per me sono fortissimi entrambi. Leao è bravo ma ha bisogno di essere 'bastonato' se vuole diventare un grande, deve capire che deve migliorare, ha troppe pause in una partita. Ha delle qualità che non vedo in tanti. Oggi è difficile gestire un calciatore, tra social e tanto altro. Non è come ai miei tempi in cui tutte queste cose non c'erano. Vlahovic poi non è stato mai messo nelle condizioni giuste, questo va sottolineato".