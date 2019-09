G. Galli su Donnarumma: "E' un top, Milan in buone mani. Gigio sta crescendo tantissimo"

Intervistato da Leggo, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole su Gigio Donnarumma: "Il Milan con Donnarumma è in buone mani. D’altronde, uno come Gigio che a 20 anni ha già giocato 145 partite in A ed è titolare della Nazione, significa che è un top. E devo pure dire che sta crescendo tantissimo. Ma è una cosa normale, vista la sua giovane età".