G.Galli su Torriani: "Ha dimostrato grandi potenzialità. Tra quanto lo vedremo titolare in Serie A?"

L'ex portiere rossonero Giovanni Galli ha parlato sulle colonne de Il Tirreno: "La scuola italiana sta molto bene, anzi benissimo. Il problema però è che crediamo poco nei nostri talenti".

L'ex Milan e Fiorentina, tra le altre, nonché campione del Mondo 1982 con l'Italia spiega: "Torriani ha 19 anni, ha dimostrato grandi potenzialità. Tra quanto lo vedremo titolare in Serie A? Temo tra qualche anno, sarebbe invece opportuno metterlo alla prova da subito". Prosegue Galli: "Vicario è diventato titolare a grandi livelli a 24 anni, oggi possiamo dire che è affermato, pronto e molto forte. Stesso discorso per Carnesecchi, che ha incontrato un tecnico coraggioso come Gasperini".

Su Di Gregorio della Juventus, Galli dice che "per lui è ancora presto. Nella Juve ha giocato ancora troppo poco". E quindi, il numero uno degli italiani chi è? Per Galli "Vicario senza dubbio, è il mio prototipo di portiere". Perché non Donnarumma? Spiega in conclusione Galli: "Per me è fortissimo, sia chiaro, ma gli manca quel pizzico di eleganza. Quella che invece ha De Gea, anche bello a vedersi oltre che forte".