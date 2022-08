G. Galliani: "Petagna al Monza? Io e papà siamo legati a lui sin dal Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Galliani, figlio di Adriano che è dirigente del Monza, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando di un possibile approdo di Petagna ai brianzoli: "Petagna va al Monza? Ho una regola da oltre trent'anni, non parlo mai del lavoro di mio padre. Quindi ti dico non lo so, non ne ho idea, ma credo sia una trattativa che durerà più di 48 ore ma ripeto è una mia idea. Di sicuro siamo legati a questo ragazzo cresciuto con noi al Milan. Per me uno come lui non può stare più di due anni in panchina".