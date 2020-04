Galliani: "Come si esce da questa crisi del calcio? Servirà uno sforzo collettivo, i campionati devono concludersi"

Adriano Galliani, ad del Monza, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport come il calcio dovrà uscire dalla crisi dovuta all'emergenza coronavirus: "Come si esce da questa crisi del pallone? Come si farà per l’economia. Servirà uno sforzo collettivo, dalla Fifa alla Uefa, alle federazioni nazionali. Senza un accordo globale non se ne esce. I litigi non servono. Si giocherà quando il governo, ascoltando la comunità scientifica, stabilirà che è possibile. Ma ha ragione il presidente della Uefa Ceferin, tutti i campionati devono concludersi".