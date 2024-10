Galliani racconta: "L'unico momento di crisi che ho avuto con Berlusconi è stato per Desailly. L'ho preso senza dirgli nulla..."

Adriano Galliani, ex ad rossonero, presente a Trento al Festival dello Sport, durante l'evento "Il Milan degli Invincibili", ha raccontato questo aneddoto sul suo rapporto con Silvio Berlusconi: "L'unico momento di crisi che ho avuto con Berlusconi è stato per Desailly. Era novembre 1993, Boban si fa male al menisco e io vado a prendere Desailly. Il gruppo Fininvest era un po' in crisi e l'ad disse che non avevamo più potere di firma.

Se chiamavo Berlusconi per prendere Deasilly, mi avrebbe detto di no. Se mi avesse detto di sì, invece, lo avrei messo in difficoltà con l'ad di Fininvest. E allora l'ho preso senza dire nulla al presidente. Per 15 giorni non mi ha più chiamato, poi però è arrivata la benedizione di Berlusconi. Ho speso 10 miliardi senza poterlo fare, ho rischiato tanto".