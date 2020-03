Gambaro: "Milan costruito male, Giampaolo scelta sbagliata. Gazidis punto di riferimento della proprietà"

Enzo Gambaro, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così l'addio di Boban e Maldini e il lavoro di Pioli: "Gazidis è il punto di riferimento della proprietà, è stato lui a mandare avanti la programmazione della prossima stagione. Mi sembra una cosa assolutamente normale, evidentemente Elliott non è rimasto soddisfatto dei risultati. Pioli? E' stata una delle tante scelte che i proprietari del Milan non hanno condiviso. Pioli, con tutto il rispetto, è un buon allenatore per squadre da 7°-8° posto che non si chiamano Milan. Il Milan è stato costruito male, credo che neanche con un allenatore eccezionale sarebbero arrivati grandi risultati, ma neanche così negativi come quelli di questa stagione. Giampaolo è stata una scelta sbagliata".