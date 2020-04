Gazzetta dello Sport - Locatelli, non solo Inter: anche il Napoli sull'ex Milan

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe solo l'Inter sull'ex Milan Locatelli ma anche il Napoli di Gattuso. L'ex allenatore rossonero ha già allenato l'attuale centrocampista del Sassuolo e lo vorrebbe come rinforzo per gli azzurri. Locatelli, in maglia neroverde, ha trovato lo spazio necessario per rilanciare la propria carriera come testimoniano anche le 49 presenze e i due gol.