GDM - Menez alla Reggina: affare ai dettagli, fumata bianca vicina

Un'altra storia Instagram per far sognare i tifosi della Reggina: Menez in auto con il suo agente Domenico Beraldi (della BFP Sport & Management), sorrisino e frase enigmatica: "Stiamo arrivando...". Al momento, però, non è ancora previsto nessun viaggio verso l'Italia, anche se la Reggina spera di averlo presto a disposizione.

Gli amaranto, fiduciosi della riuscita dell'affare, stanno limando gli ultimi dettagli. La trattativa è a buon punto, manca un passo in più per vedere Menez al Granillo. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Ad oggi, però, niente viaggi in Italia.

Altra news di casa Reggina, stavolta riguarda Hachim Mastour, fantasisa del '98 scuola Milan. Il ragazzo ha altri 2 anni di contratto e il club vuole ancora puntare su di lui. Salvo cambi di programma, l'ex rossonero dovrebbe restare al Granillo anche per la prossima stagione. La Reggina è convinta che un campionato come la Serie B potrebbe valorizzarlo di più.