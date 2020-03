Gilardino: "Ho rivisto i Mondiali 2006. Ho pensato che vinceremo anche contro il virus"

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, Alberto Gilardino, ora tecnico della Pro Vercelli, ha commentato anche la scelta di Sky di trasmettere nuovamente le partite dell'Italia campione del mondo nel 2006: "Sono stato spettatore in prima fila e mi sono emozionato, anche se sono uno che non vive di ricordi. È stata una bella idea, una valvola di sfogo. Un invito a restare a casa: ha portato positività e serenità in un momento negativo. Da quelle immagini ho tratto tanti spunti. Un modo per dire: riusciremo a vincere anche stavolta. Noi a Berlino non eravamo favoriti, ma siamo riusciti ad alzare al cielo la coppa. Era un momento difficile per il calcio italiano: siamo usciti vincitori". E a proposito di Germania 2006, Gilardino ricorda della raccolta fondi al quale ha dato il via con i calciatori di quel fantastico Mondiale: "Ci siamo sentiti più che in altre occasioni poiché abbiamo dato vita a una raccolta fondi per la Croce Rossa: si può donare su www.gofundme.con/italiawc2006. Siamo scesi nuovamente in campo per vincere una sfida importante".