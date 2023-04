Gullit e il retroscena su Seedorf: "L'Ajax non ha mai risposto alla sua richiesta di fare il dt"

MilanNews.it

Clarence Seedorf sarebbe interessato a tornare all'Ajax, club in cui è cresciuto, per prendere il posto di Marc Overmars come direttore tecnico del club. A svelarlo è un altro ex nazionale olandese, oltre che giocatore del Milan, come Ruud Gullit che nel corso di un'intervista a Ziggo Sport ha parlato così di questa ipotesi: "Una fonte molto attendibile mi ha detto che Seedorf ha fatto domanda per il posto di direttore tecnico dell'Ajax, ma non ha ricevuto alcuna risposta dal club".