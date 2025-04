Gullit sul Milan: "Ormai la Supercoppa è solo un ricordo. I tifosi non sono felici"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan che stasera affronterà l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Se il Milan vuole salvare la stagione deve vincere la Coppa Italia. Perché è un trofeo e perché apre le porte dell’Europa League, che al momento sono chiuse. Lo so che parlando di titoli quest’anno è arrivata la Supercoppa italiana ma quella è stata una sorpresa e non dico che sia già stata dimenticata, ma è isolata, è un ricordo. I tifosi non sono felici, non sono contenti del gioco della squadra. Un po’ come succede al Chelsea, un altro club al quale sono affezionato, anch’esso in mano a proprietari americani e che al momento è in cerca del proprio Dna. I tifosi si chiedono: 'Cosa sta succedendo?'

L'Inter invece è perfettamente riconoscibile. E' un’ottima squadra, una filosofia tanto di gioco come societaria molto precisa ed identificabile, il Dna in evidenza: tutti sanno come gioca l’Inter e cosa aspettarsi, in campo e fuori".