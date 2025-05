Hajduk, pubblicato lo stipendio di Gattuso: "Vedete? La metà di quanto si dice"

L'agenzia finanziaria croata ha pubblicato lo stipendio di Gennaro Gattuso. Il tecnico dell'Hajduk, superato nell'ultimo turno dalla Dinamo Zagabria, ora rischia di perdere un campionato che fino a qualche settimana fa era stato dominato dal club di Spalato e dal Rijeka. Ma la pubblicazione del suo ingaggio non gli ha tolto la capacità di fare battute. “Non mi dà fastidio, se ne parla da tanto tempo, così vedete quanto guadagno davvero. Almeno la metà di quanto si dice".

Dopo la sconfitta per 1-3 contro la Dinamo, Gattuso ha parlato così in conferenza stampa. "L'arbitro? Lascio a voi il commento. Sono straniero, non sono croato. Giudicate voi. Nel secondo tempo, prendo palla, siamo in una situazione di tre contro tre e l'arbitro ferma la partita. Questo mi ha dato fastidio. Il resto l'avete visto voi. La Dinamo è migliore. Hanno esperienza, talento e hanno vinto molto. Non sono forti come squadra, ma hanno singoli forti. Sono soddisfatto di questa partita. L'unico rammarico sono i punti nelle ultime quattro partite. Se avessimo giocato in questo modo, non li avremmo sprecati."

Gattuso ha guadagnato due punti nelle ultime cinque partite. "Non credo che abbiamo gestito bene la pressione. La responsabilità principale è mia. Non l'ho controllata bene. Ho interpretato male alcuni aspetti. Negli ultimi turni abbiamo avuto molti cartellini rossi, non abbiamo reagito bene. La nostra mano si è 'accorciata'. Sconfitta più dura? No, ne ho subite molte. A Napoli abbiamo pareggiato l'ultima partita contro il Verona, se avessimo vinto saremmo arrivati ​​secondi. Siamo arrivati ​​quinti. Ho perso una finale di Coppa Italia, due di Supercoppa. Ogni sconfitta fa male. Vincere il titolo? Sarà molto difficile. La Dinamo gioca tre partite in casa. Hanno le migliori possibilità. Il nostro impegno è concludere il campionato nel migliore dei modi".