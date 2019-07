Ibra: "Io dirigente dell'Ajax? Farei meglio di chi c'è ora"

Intervistato dal De Telegraaf sulla possibilità di tornare all'Ajax da dirigente, Zlatan Ibrahimovic ha risposto così: "Solitamente non torno mai nelle squadre dove sono stato in passato, ma forse, al termine della mia carriera da calciatore potrei fare il dirigente dell'Ajax. Senza dubbio farei meglio di chiunque ci sia ora. L’Ajax è ancora il mio club in Olanda, e sono orgoglioso di averne fatto parte, soprattutto quando vedo come si presentano in Europa. Hanno fatto quello che nessuno si aspettava e producono giocatori bravi e sono abituati a farlo. È meraviglioso da vedere" riporta sportmediaset.it.