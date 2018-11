Ibrahimovic: "Non è Los Angeles ad aver scelto me, sono io che ho scelto lei"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sport, ha commentato così il suo passaggio ai Los Angeles Galaxy: "Mia moglie diceva che le sarebbe piaciuto vedere come si vive a Los Angeles e questo è uno dei tanti motivi che mi hanno portato lì. Non è Los Angeles ad aver scelto me, sono io che ho scelto lei. Sentivo che stavo dando alla gente qualcosa che non aveva mai avuto prima, ho deciso di far loro un regalo".