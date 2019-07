Ielpo su Giampaolo: "E' il migliore che il Milan poteva prendere in questo momento"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha commentato così il momento del Milan alla trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24: "L'entusiasmo intorno al Milan è abbastanza inaspettato e fa onore ai tifosi, con tutto quello che sta passando la società. Maldini e Boban, insieme a Giampaolo, sono probabilmente la differenza rispetto al passato. Giampaolo si presenta con un bel biglietto da visita, ma andrà messo nelle condizioni giuste. L'allenatore e i dirigenti non vanno in campo, più si sale nelle gerarchie sportive e più contano i giocatori invece che i moduli Non so se Giampaolo sia l'uomo giusto, ma è il migliore che si poteva prendere in questo momento sia per il mercato-allenatori, sia per le possibilità delle società. Conte e Mourinho per ora sono inarrivabili".