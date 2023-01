Il Milan ritrova Romagnoli: sarà la terza presenza in carriera contro i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Martedì sera il Milan sfiderà la Lazio all'Olimpico alle ore 20.45. Il grande ex della sfida si chiama Alessio Romagnoli, difensore biancoceleste che fino alla scorsa stagione è stato il capitano del Milan, alzando la coppa dello Scudetto lo scorso maggio nel cielo di Reggio Emilia. Per Alessio si tratterà della terza partita in carriera contro il Milan. Nel dicebre 2012 era in campo quando la Roma vinse 4-2 contro il Milan, tre anni dopo nel 2015 pareggiò con la Sampdoria a San Siro. Il Milan dunque non ha mai vinto contro Romagnoli.