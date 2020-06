Il Milan ritrova Saponara: in rossonero solo otto gare in una stagione e mezza

Lunedì, al Via del Mare, il Milan ritroverà Riccardo Saponara, acquistato in comproprietà dall'Empoli per 3.8 milioni nel gennaio 2013 e trasferitosi in rossonero a partire da quella estate. Arrivato con grandi speranze, la sua esperienza al Diavolo fu tutt'altro che esaltante, con solo 8 gare disputate (sette nel 2013/14 e una nella stagione successiva) e tanti infortuni. Nel gennaio 2015 tornò all'Empoli in prestito con diritto di riscatto, poi esercitato dai toscani per 4 milioni di euro.