Il Napoli vuole Brescianini: il Milan gode del 50% della futura rivendita

Il Napoli di Antonio Conte sta prendendo forma. Dopo la peggior stagione nella storia da campione d'Italia, la squadra di Aurelio De Laurentiis ha intenzione di voltare volto e pagine, e non è un caso che gli azzurri hanno deciso di puntare sul salentino e sulle sue indicazioni nel calciomercato, che vedrà arrivare nei prossimi giorni Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola, alle prese con le visite mediche questa mattina a Villa Stuart.

Il Napoli non si fermerà però a questi tre calciatori, visto che nel mirino di Antonio Conte ci sarebbe finito anche Marco Brescianini, classe 2000 del Frosinone che impressionò in occasione della trasferta dei ciociari l'anno scorso al Maradona. Stando a Il Corriere dello Sport, il fatto che il centrocampista italiano abbia lo stesso agente di Alessandro Buongiorno, Beppe Riso, potrebbe decisamente facilitare le operazioni, con il Milan in disparte che osserva interessato.

Ceduto per soli 200mila euro al Frosinone, il Diavolo si è comunque garantito il 50% della futura rivendita di Brescianini, sicuro che prima o poi il ragazzo sarebbe esploso dopo l'ottima stagione in Serie B, al Cosenza, nel 2022/23. Il Napoli, comunque, non sarebbe l'unica squadra di Serie A sulle tracce del centrocampista, che interesserebbe e non poco anche ad Atalanta e Fiorentina.