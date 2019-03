Juventus, Pirlo in trattativa per la panchina dell'Under 23

Andrea Pirlo non ha mai nascosto di voler fare l'allenatore e chissà che nella prossima stagione il suo desiderio non diventi realtà: come riporta il Corriere della Sera questa mattina, l'ex Milan e Juventus è infatti in trattativa con il club bianconero per diventare il futuro allenatore della squadra Under 23, la "seconda squadra" che milita in Serie C.