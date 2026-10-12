Kessie sul ritorno a San Siro fra sei giorni: "Il presidente è sempre pronto"

Franck Kessie, autore del primo gol dell'Atalanta contro il Venezia, è pronto al ritorno a San Siro contro il Milan da avversario: le sue parole

Nella partita di oggi in cui l'Atalanta ha sconfitto il Venezia 3-1, nel primo dei due posticipi del lunedì della sesta giornata, la partita è stata sbloccata da Franck Kessie, al suo primo gol in Serie A dai tempi di quello segnato contro il Sassuolo con la maglia del Milan nella gara che ha deciso la vittoria del 19° Scudetto per il Diavolo.

E proprio fra sei giorni, domenica 18 ottobre, le strade di Atalanta e Milan si incroceranno, così come quelle di Kessie e i rossoneri: per la prima volta sfiderà il suo passato da avversario. Al termine della gara, intervistato da DAZN, l'ivoriano ha risposto così alla domanda sulla gara contro il Milan di domenica: "Pronto per ritornare a San Siro tra una settimana? Il presidente è sempre pronto, dai". Prima, sia Atalanta che Milan, avranno gli impegni europei nella serata di giovedì.