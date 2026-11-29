Ex Milan, Joao Felix sogna ancora la Serie A: "Vorrei giocare in una big italiana"

Una meteora al Milan, ma con talento. Joao Felix ha giocato con la maglia rossonera nella stagione 2024/2025 arrivando a gennaio e andando a segno subito all'esordio in Coppa Italia contro la Roma. Con la maglia del Milan però, il jolly portoghese segnerà solo tre reti in svariate presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Così, l'ex trequartista rossonero, attualmente in Arabia Saudita all'Al-Nassr, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Record nella quale ha raccontato di voler tornare a giocare in Europa e in Italia. Un estratto delle sue parole:

JOAO FELIX SOGNA LA SERIE A?

"In Europa, come campionati mi mancano solo Francia e Germania. Vorrei tornare in una grande d'Europa, che sia Spagna, Italia, Inghilterra, Francia o Germania. Ho giocato nelle grandi squadre e vorrei restare a quei livelli. Vediamo se qualcuno sarà interessato e poi prendere la decisione migliore...".