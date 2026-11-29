Shevchenko ricorda Berlusconi: "La sua presenza si sentiva tanto e i suoi consigli erano sempre utili"

L'ex storico attaccante del Milan, mai dimenticato, Andriy Shevchenko ha parlato così nelle scorse ore degli obiettivi, pensieri e rendimento dei rossoneri di Amorim in questa finora positiva stagione. Le sue considerazioni ai microfoni di SportMediaset:

SULLA STAGIONE DEL MILAN

"Il Milan deve essere sempre in lotta per lo Scudetto, perché è una società con un nome così forte e con grandi tifosi che gli stanno dietro. Il Milan deve sempre puntare a vincere lo Scudetto. Andare avanti in Europa League? Il Milan deve crederci. Quando tu cominci a fare risultati e ottieni una vittoria in rimonta come quella che il Milan ha fatto ad Atene è sempre un passo in più. Ci sono ancora partite difficili, però il Milan deve crederci".

IL RICORDO DI BERLUSCONI

"Io mi ricordo ai tempi di Berlusconi che lui era sempre presente, veniva alle partite, veniva a parlare con i giocatori. La sua presenza si sentiva tanto e i suoi consigli erano sempre utili".