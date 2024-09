L'Al-Nassr esonera Luis Castro: Stefano Pioli sempre più vicino

L'Al-Nassr ha comunicato ufficialmente di aver esonerato il tecnico Luis Castro con un post su Instagram: "Ringraziamo Luis e il suo staff per il lavoro dedicato negli ultimi 14 mesi, augurando loro buona fortuna per il lavoro". In corsa per prendere il suo posto ci sono diversi allenatori come Thomas Tuchel, Zinedine Zidane e Sergio Conceicao, ma il più vicino sembra essere Stefano Pioli che è in trattativa avanzata con gli arabi.

Lo riferisce sul proprio sito Gianluca Di Marzio che aggiunge che prima del via libera definitivo il tecnico di Parma dovrà trovare l'accordo con il Milan per la risoluzione del contratto. All'Al-Nassr, Pioli ritroverebbe anche due vecchie conoscenze del calcio italiano come Marcelo Brozovic e Cristiano Ronaldo.