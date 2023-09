L.Buffon: "Derby? Non voglio parlarne. Sconfitta bruttissima, Champions occasione buona per dimenticare e rialzarsi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossonero Lorenzo Buffon ha commentato così la sconfitta del Milan nel derby: "Non voglio parlarne. Purtroppo una bruttissima sconfitta, ma è meglio averli presi dopo quattro giornate. Arriva la Champions, una buona occasione per dimenticare e rialzarsi. La Coppa lo è sempre stata. Ne ho fatte anch’io e so che cosa significa".