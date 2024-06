L'ex Milan Danzè ha la meglio su Casella per il ruolo di DS della Spal

Dopo una stagione culminata con una salvezza che ha avuto quasi del miracoloso, la SPAL di patron Joe Tacopina è pronta a ripartire, e lo fa da un nuovo asset societario, che prevederà dei cambiamenti in più ruoli, a cominciare da quello del Direttore Sportivo. Nella giornata di ieri, tuttoc.com, parlava di un incontro previsto quest'oggi con Alex Casella, ancora legato alla Pro Vercelli, ma, come abbiamo riportato, la serata di ieri ha cambiato e non poco le carte in tavola, perché è spuntato un nuovo profilo.

Si è subito profilata l'ipotesi di un testa a testa tra il già citato Casella e Paolo Danzé, che ha lavorato in passato nel settore giovanile del Milan, e sembra essere stato proprio quest'ultimo ad aver avuto la meglio sulla concorrenza: la trattativa può praticamente dirsi conclusa, anche se non sono ancora emersi i dettagli della stessa.

Dal fronte estense bocche ancora cucite, ma se l'accordo è stato trovato a breve ci sarà anche la firma sul contratto, e il conseguente annuncio. Che darà poi il via alla stagione ventura; c'è anche il nodo panchina da sciogliere, perché la permanenza sulla panchina biancazzurra di mister Mimmo Di Carlo è tutto fuorché scontata...