L'Istanbul Başakşehir insiste per Bertolacci: l'ex Milan cambierà maglia già a gennaio?

L'inizio di stagione di Andrea Bertolacci è stato mirabile. Il centrocampista del Fatih Karagumruk, ex Milan, è in cima alla lista dei cannonieri in Super Lig, alla pari di Aleksander Pesic (ex Atalanta), e le sue prestazioni stanno raccogliendo l'interesse anche di altre società. In estate il Genoa aveva chiesto informazioni e ci aveva provato, ma il fatto che Bertolacci avesse giocato nella Sampdoria nella sua ultima esperienza in Italia non ha aiutato la trattativa.

C'è l'Istanbul Başakşehir

Nelle ultime settimane, anche grazie alle prestazioni buone di Stefano Okaka (già quattro gol), l'Istanbul Başakşehir ha fatto un sondaggio per capire quale sia la situazione, anche contrattuale, del calciatore. Bertolacci è in scadenza a giugno 2022, quindi disponibile a parametro zero a partire dall'estate prossima. Per questo il club ci proverà già da gennaio, cercando di fare leva sul fatto di un contratto corto. Non sarà un'operazione semplice, tutt'altro.

Fatih Karagümrük in corsa

Anche perché nel frattempo i rossoneri stanno facendo discretamente bene, con il tecnico Farioli alla guida. L'ultima vittoria per 3-1 è stata proprio contro il Başakşehir, con una doppietta di Bertolacci. Il Karagumruk così è settimo in classifica, davanti al Galatasaray, con la speranza di raggiungere posizioni nobili della graduatoria del campionato turco.