La Cremonese è l'11esima squadra allenata da Giampaolo in Serie A. È record assoluto assieme ad altri due

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Nelle scorse ore, la Cremonese ha annunciato sul suo sito l'esonero di Davide Nicola: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

Al suo posto arriva in panchina l'ex tecnico rossonero Marco Giampaolo che è stato ufficializzato con questo comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro".

Con questo nuovo incarico, Giampaolo raggiunge altri due allenatori tra coloro che hanno collezionato il maggior numero di panchine differenti in Serie A, riprendendo infatti Alberto Malesani e Carlo Mazzone, tutti arrivati a 11 squadre allenate nel contesto del massimo campionato italiano. Le 11 squadre di Serie A allenate da Giampaolo nella sua carriera. La prima esperienza, condivisa con l'allora tecnico in prima Silva, nel 2005/06 con l'Ascoli, prima di allenare poi in seguito nella prima divisione italiana il Cagliari, il Siena, il Catania, il Cesena, l'Empoli, la Sampdoria (due volte) il Milan, il Torino, il Lecce e appunto adesso la Cremonese, squadra che aveva già allenato nel 2014/15 ma non in A.