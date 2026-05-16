Liberali spiega: "Il mio fisico è uno stato uno dei motivi per cui non ho rinnovato con il Milan"

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L'ex talento del Milan Mattia Liberali, oggi stella del Catanzaro, si è raccontato ai taccuini dei colleghi di SportWeek.

Intervistato dai colleghi del settimanale SportWeek, l'ex Milan, oggi al Catanzaro, Mattia Liberali ha non solo parlato del bel momento che sta vivendo in Calabria, ma anche del suo decennale passato in rossonero e di tanto altro ancora. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Il miglior consiglio che ti hanno dato?

"Ringrazierò sempre Florenzi. Non era tanto un consiglio, quanto una semplice frase. Mi diceva: "Stai tranquillo e fai quello che sai fare. Quello che ti fa divertire. E una volta che ti diverti, viene tutto più facile". È successo anche quia Catanzaro. Alla prima da titolare in B contro il Sudtirol ero teso, poi Di Francesco mi fa: "Stai sereno, fai quello che sai". E da lì è andato tutto in discesa".

Il tuo fisico è stato uno dei motivi per cui non hai rinnovato con il Milan?

"Beh, sì. In estate è nata l’opportunità di venire a Catanzaro e l’ho colta. Assieme al mio agente abbiamo parlato col direttore Polito e mister Aquilani, avevano un bel progetto. E la B è un campionato molto formativo per un giovane come me".