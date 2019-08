Lapadula sogna lo sgambetto all'Inter da ex cugino

Lapadula torna al "Meazza" da ex cugino. È stata la sua casa quando indossava la maglia del Milan e quando è sceso in campo contro i nerazzurri (in rossonero o col Genoa) non ha mai perso: due pareggi, una vittoria. Lo scorso anno, invece, è rimasto - sia all'andata che al ritorno - in panchina: ko in entrambe le occasioni, 5-0 all'andata e 4-0 al ritorno. Oggi, da leader dell'attacco salentino, proverà a lasciare il segno per la prima volta contro l'Inter.