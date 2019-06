Leonardo riparte dal Paris Saint-Germain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’ufficialità è solo questione di giorni. L’ex rossonero, che torna al Psg da direttore sportivo plenipotenziario, avrà pieni poteri sul mercato e per tutto il settore sportivo, dalla prima squadra alle giovanili. Invocato da tifosi e media, Leo dovrà motivare Neymar e ridare slancio a un club potentissimo ma involuto.