Leonardo e il suo passato da allenatore del Milan: "In tanti dicevano che il '4-2-fantasia' era bello e divertente"

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, Leonardo, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, ha parlato così della situazione in casa rossonera: "Se al Milan serve più milanismo? Ma c'era, si chiamava Paolo Maldini e da dirigente ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi è stato mandato via, e con lui un grande pezzo di passione. Oggi se ne sono accorti tutti, il Milan è vuoto, senz'anima. Ma sono cicli, passerà. Anche perché credo che in società abbiano capito di aver sbagliato".

In merito alle difficoltà che ha trovato da allenatore, il brasiliano ha spiegato: "Certe situazioni le ho vissute, anche se l'allenatore l'ho fatto poco. Ho cominciato col Mian in un momento particolare: Kaká era stato venduto, Maldini aveva smesso. Insomma, parecchie novità. Iniziai l'annata senza vincere per 5-6 partite. Tutti mi invitavano a non condividere con i calciatori scelte o sistemi di gioco e io invece andavo in palestra e dicevo... 'giochiamo in modo spericolato e rischiamo'. In realtà i difensori non volevano (sorride, ndr) ma col tempo digerirono l'idea. Vero, fu un azzardo, ma in tanti dicevano che il '4-2-fantasia' era bello e divertente. Tutto cominciò nella terza partita di Champions a Madrid, avevamo schierato una squadra molto sbilanciata in avanti e vincemmo 3-2. Mai successo al Bernabeu...".