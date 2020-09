Maccarone su Giampaolo: "Ha concetti importanti, al Milan non ha avuto tempo"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Massimo Maccarone ha parlato dell’ex tecnico rossonero Marco Giampaolo: "Il mister ha dei concetti molto importanti, ha bisogno di tempo per farli capire ai giocatori. Alla Samp ha dimostrato di essere un grande allenatore, al Milan non ha potuto perché non ha avuto tempo. Al Torino potrà esaltare le caratteristiche di Belotti, il gioco di Giampaolo aiuta molto gli attaccanti".