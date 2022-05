Milan Campione d'Italia, Galliani: "Complimenti a tutti. Godiamoci questo trionfo"

MilanNews.it

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del Milan che si è laureato campione d'Italia: "Non ho mai amato i paragoni e non ne faccio neppure stavolta. Rinnovo i complimenti a tutti, società, allenatore, giocatori. Sono felice esattamente come lo ero stato undici anni fa per lo scudetto conquistato a Roma. Godiamoci questo trionfo anche perché come numero di titoli nazionali ci permette di raggiungere l’Inter a quota 19. Ricordo quando al nostro diciottesimo già pensavamo alla seconda stella: la volevamo raggiungere prima dell’Inter e questo resta l’obiettivo. Non dimentichiamo che la città di Milano è la sola ad avere due squadre che possano entrambe vantare la vittoria della Champions League. E che anche quest’anno porta sul podio due squadre: l’anno scorso prima l’Inter, secondo il Milan. Stavolta primo il Milan, seconda l’Inter: decisamente meglio così".