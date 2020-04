Milan, gli auguri del club ad Arrigo Sacchi

Oggi è il compleanno di Arrigo Sacchi che compie 74 anni. Il Milan, attraverso Twitter, ha voluto fare gli auguri al suo ex allenatore: "Buon compleanno a uno dei più grandi e memorabili artefici della nostra storia: tanti auguri ad Arrigo Sacchi!".

The architect of some of our most famous triumphs turns 74 today, #HBD Arrigo Sacchi ️



Buon compleanno a uno dei più grandi e memorabili artefici della nostra storia: tanti auguri ad Arrigo Sacchi! ️#SempreMilan pic.twitter.com/EgoO3WWyCU