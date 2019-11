Milan, Plizzari decisivo nel Livorno

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Cremonese-Livorno, il portiere amaranto Alessandro Plizzari ha così analizzato la gara terminata 0-0 grazie anche alle sue ottime parate di giornata: "Come ho fatto a prendere il tacco di Ciofani? Mi è andata bene, ho cercato di restare attento fino all'ultimo e sono felice di aver aiutato la squadra a portare a casa un punto. Riscaldamento a fine primo tempo? Sono andato fuori perché faceva freddo e volevo riscaldarmi, sinceramente (ride, ndr). Scherzi a parte, abbiamo fatto una ottima prestazione di squadra e siamo rimasti uniti, è questo che bisogna portare a casa quest'oggi - sottolinea il portierino scuola Milan -. Adesso non è un bel periodo di classifica, ma bisogna ripartire dalla prestazione di oggi, da vera squadra, e dal gruppo solido quale siamo. Portiamo a casa questo punto che ci sta stretto. Filippini? Abbiamo due mister bravissimi, grandi tecnici che ci danno una mano. Concorrenza con Zima e possibili arrivi a gennaio? La sana competitività ci stimola, fa parte del gioco. Son felice di avere un compagno come Zima, questo mi dà una motivazione in più per far bene ad ogni allenamento".