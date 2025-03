Milan, rimonta Champions possibile? Zaccheroni: "I giocatori di alto livello ci sono, ma in campo manca continuità"

Intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli, l'ex tecnico del Milan Alberto Zaccheroni ha parlato anche della stagione dei rossoneri:

Il Milan può ancora rientrare nella corsa per la Champions?

"La qualità c’è, è indubbio. I giocatori sono di alto livello, ma in campo non lo dimostrano con continuità. Non sai mai se sarà la loro giornata buona o no. A Milano c’è pressione, e chi gioca lì deve sapere convivere con questa pressione".

IL PRECEDENTE RIMONTA CHAMPIONS

"È davvero utopia pensare che il Milan possa qualificarsi in Champions League? La storia ci insegna che i rossoneri sono già riusciti a recuperare in condizioni più o meno simili, lo stesso scarto di sei lunghezze. Il Milan di Ancelotti, dopo il ko di Bologna alla 26ª giornata si trova al sesto posto, a sei punti dai felsinei quarti e col Chievo quinto. Campionato a 18 squadre, 34 giornate totali e restavano solo 8 partite da giocare ma in compenso quel Milan aveva solo 2 squadre davanti e non cinque come quello attuale. Ma questo Milan ha una partita in più a disposizione. Nel 2002 i rossoneri trovarono un filotto di tre vittorie consecutive che diedero un'importante accelerata, che ha permesso anche di restare in corsa nonostante i pareggi con Chievo e Roma e il ko contro la Juventus. La vittoria alla penultima giornata contro il Verona portò il Diavolo al quarto posto, certificato dal 3-0 in casa contro il Lecce. Riuscirà nell'impresa questo Milan?.