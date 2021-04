MN - Albertosi su Mandzukic: "Con un buon finale di stagione potrebbe essere confermato"

Intervistato da Milannews.it, Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato così di Mario Mandzukic: "Non so che infortunio abbia avuto, ma quando stava cominciando a giocare si è subito fermato e il Milan, purtroppo, finora l’ha perso. Ora non so se sia in condizione di giocare. C’è da dire che al Milan gliene sono successe di tutti i colori. Conferma in caso di un ottimo finale di stagione? Credo di sì. Se guardiamo il rendimento che hanno avuto i giocatori con più di 30 anni, non vedo perché Mandzukic non debba essere confermato".