MN - Albertosi su Romagnoli: "Ha sempre fatto il suo, non ha fatto cose eccelse ma neanche stupidate"

L'ex rossonero Enrico Albertosi, ai microfoni di Milannews.it, ha commentato così il futuro di Alessio Romagnoli: "Quando c’è Raiola di mezzo non si è mai sicuri di quello che può succedere. Il Milan, anche senza Romagnoli, ha dimostrato di essere forte in difesa. Chiaramente, se dovesse andar via, bisognerà prendere un altro centrale. Se mi aspettavo di più da Romagnoli? Ha sempre fatto il suo, non ha fatto cose eccelse ma neanche stupidate".