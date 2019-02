MN - Galliani sull'esordio di Gigio: "Non mi ha stupito, presi benissimo la decisione di Mihajlovic"

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it in occasione dei 20 anni di Gigio Donnarumma, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha commentato così l'esordio del portiere milanista in Serie A con Sinisa Mihajlovic contro il Sassuolo: "Non mi ha stupito perché Gigio ha sempre avuto un grande talento ed è spesso stato precoce, visto che nelle giovanili giocava sempre con compagni di uno-due anni più grandi. Dunque, nessuna sorpresa, ma grande orgoglio. La presi benissimo”.