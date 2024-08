MN - L'ex rossonero Niang: "A Empoli salvezza insperata, ora pronto a un nuovo progetto"

Eroe della salvezza impossibile dell'Empoli, M'Baye Niang cerca una nuova avventura. L'attaccante senegalese, approdato in Toscana a gennaio, ha contribuito all'impresa con 6 reti in 14 partite, segnando la rete decisiva contro la Roma nei minuti di recupero dell'ultima giornata. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il senegalese ripercorre la sua ultima stagione e anche i suoi anni al Milan, club che l'ha portato in Italia quando aveva solo 17 anni.

M'Baye Niang, come stai prima di tutto?

"Molto bene, sto preparandomi per la nuova avventura".

Quale sarà la nuova tappa?

"Abbiamo tante possibilità che stiamo valutando. A breve la situazione sarà più chiara, voglio ripartire da un progetto che mi porterà a giocare per vincere qualcosa".

In sei mesi all'Empoli sei diventato l'uomo della salvezza insperata

"Conosco molto bene la Serie A, sono arrivato con la voglia di fare un'impresa. Sapevo che sarebbe stato difficile salvarci, ma c'era una gran voglia di uscire fuori da una situazione complicata. Sono felice per come è andata e per come ho giocato. E devo dire che l'Empoli mi ha fatto rivivere momenti davvero emozionanti. Devo ringraziare il direttore sportivo Pietro Accardi che mi ha convinto a venire a Empoli, è stato molto importante".

La felicità l'hai fatta anche per molti fantacalcisti...

"È vero, mi è capitato di incontrare persone che mi ha detto che gli ho fatto vincere il fantacalcio (ride, ndr). Mi fa piacere, alla fine il mio lavoro è segnare e sono contento di aver fatto bene".

Come hai ritrovato la Serie A?

"Molto competitiva, livello del campionato molto buono che ti dava voglia di dare il 120%. Anche le squadre piccole hanno fatto molto bene".

Ti aspettavi di continuare l'esperienza a Empoli?

"Il mio contratto era fino a giugno, questi erano gli accordi. Ora ho altre offerte e sento di avere tanto da dare. Posso dire solo che all'Empoli è stata un'esperienza molto buona e auguro al club il meglio".